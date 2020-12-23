「高雄100週年慶PHONE狂GO物時時抽」，上週登錄發票金額已逾10億元，為了搶攻耶誕消費商機，高雄經發局祭出刺激方案，25日開始，加碼改為每小時抽Gogoro電動機車和iPhone 12智慧手機。

高雄經發局23日表示，由高雄市經發局主辦的「高雄100週年慶PHONE狂GO物時時抽」活動，自12月1日推出後，每2小時抽出1台Gogoro或iPhone 12，截至23日中午12時為止，已抽出265位幸運得主，登錄發票金額也在上週突破10億元。

經發局說，耶誕節即將到來，為了搶攻今年最後一波消費潮，該局主辦的「高雄100週年慶PHONE狂GO物時時抽」活動，將加碼演出。

經發局23日宣佈，為了歡迎民眾來高雄過耶誕，到美麗島、中央公園商圈看最炫的光雕秀，除了原本使用三倍券每2小時抽一次、一般消費4小時抽一次之外，將從25日起，整點再加碼，不分三倍券或一般消費，都可以抽iPhone12，讓中獎機率增加一倍，也就是每天共送出21支iPhone和3台Gogoro，每小時都會有人中獎。

高雄經發局表示，高雄12月底很好玩，除了美麗島站的「HIGHLIGHT高雄光合作用」主燈秀，在美麗島站穹頂大廳、中央公園站一號出口，還有光雕秀可欣賞，鄰近則有六合夜市、南華商圈、中央公園商圈及新堀江商圈「踅夜市」，好吃、好買、又好抽。

(工商 )