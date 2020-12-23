壹傳媒創辦人黎智英日前被控欺詐後，再被加控違反香港國安法遭拘押，23日再向法院針對兩案申請保釋候審，經法官批准保釋外出，保釋金為千萬港元。

港媒報導，黎智英因被控違反香港盜竊條例中的詐欺罪遭到收押，11日傳出黎智英呼籲外國制裁香港，被香港警方加控「勾結外國或境外勢力危害國家安全」罪。

黎智英於23日稍早被押解到香港高等法院，針對兩案件申請保釋，法官李運騰下午經審批準黎智英保釋外出。保釋金為1千萬港元，外加人事擔保。保釋期間每周需至警署報到3次，沒收旅遊證件，留在住所不得離家。

黎智英早先已排期向高等法院對詐欺案申請保釋，但國安處於保釋聆訊4天前，再起訴黎另一條勾結外國或境外勢力危害國家安全罪的罪名，黎智英被送往西九龍裁判法院開庭後，再遭下令拘押至2021年4月再訊。國安處於12月18日將黎智英轉入高度設防的赤柱監獄繼續還柙。

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