「阿基師」鄭衍基確認離開參與15年的三立節目《型男大主廚》，23日節目舉行歡送會，他透露因為工作太多，加上年紀漸長，66歲的他對於錄影到半夜已逐漸無法負擔，所以決定請辭，也讓後輩可以有更多被看見的機會，「現在主舞台是飯店，想多點心力守好，其他時間含飴弄孫，我長時間投入職場，唯一最對不起的就是我的家人、我的太太」。

阿基師坦言以前認為紅包大一點就好，但基本上陪伴更為重要，「紅包大一點是臭屁自己有錢，我們真正需要的是終身伴侶」。他提及請辭關鍵，「沒有想多久，算是一時之間的生理反應，我坐六望八了，真的是因年紀的關係，腹腔裡頭的生理現象有一點疲軟，所以想要光榮退下來，製作單位有慰留，我很難過但不知該說些什麼，讓我休息一陣子吧」。他也笑祝主持人曾國城：「希望節目還有更多個15年，期待城哥好好活下去，至少再挺30年。」

阿基師（右）與曾國城在《型男大主廚》合作多年。（三立提供）

阿基師談到身體狀況，笑稱自己味蕾變得更敏銳，現在還是騎機車上下班，他笑說：「我入行20幾個年頭，到《型男》滿15年了，後輩一個比一個精采，我還站在那裡好像不是很符合長輩之道，加上因為年紀關係，身體稍嫌疲乏，尤其錄半夜最後一場的時候，一看就知道我很累，皮膚變皺、光澤也沒有、笑起來也尷尬，這次非常感謝老闆讓我退下來休息」。曾國城也邀他在特別時刻「回娘家」，重回《型男》露一手，場面溫馨。

(中時 )