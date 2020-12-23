2022年地方首長選舉各政黨陸續展開布局，蔡英文總統今天指示民進黨，要將民進黨做得好的地方，用更多的創意，讓人有感的方式呈現出來，讓國人從對中央執政的成績有感，轉化成對本黨的好感。同時，也要讓政績傳送到地方縣市，深入到鄉鎮村里。

民進黨今天召開中執會，會中由民進黨媒體創意中心主任王柏鈞以「民進黨品牌傳播與溝通」為題進行專案報告，黨主席蔡英文在聽取報告後表示，2020年對台灣來說，是充滿挑戰和機會的一年，我們用民主防疫的方式，堅守住疫情的防線。雖然昨天有本土案例，但請大家持續保持信心，提高防疫作為，我們還是可以克服挑戰，守住台灣疫情。

蔡英文強調，在全球經濟負成長的同時，台灣是少數正成長的國家，經濟成長率是亞洲四小龍第一；在整體經濟健全、股市基本面也呈現強勢，萬點也是常態的情況，外資、內資和台商不斷加碼投資台灣。

此外，她說，我們的國際地位不斷提升，對外關係有好的進展，台美關係也到了階段性的高點。我們的實力、國力都受到肯定，經濟、民主、防疫的表現都不錯，在國際上講出台灣，不但可以讓我們的國人感到光榮，更是很多其他國家可以學習的對象。

在國防防衛能力跟戰力的提升方面，蔡英文 指出，台灣在川普總統任內獲得11次軍售，國防能量大幅成長；加上國機國造、潛艦國造，國防戰力也將持續累積，隨著國防建案、軍事改革的落實，以及軍購裝備的到位，我們守護國家的力量也會越來越堅強，向世界展現我們守護國家安全的決心。

蔡英文要求媒創中心，要將民進黨做得好的地方，用更多的創意，讓人有感的方式呈現出來。同時，也要讓政績傳送到地方縣市，深入到鄉鎮村里。

民進黨也在臉書貼出形象影片，內容包括政府超前部署、守住疫情；經濟逆勢成長；外交持續推進；堅實國防守護台灣等政績。

蔡英文總統也在影片中表示「當一個台灣人，可以很光榮，可以抬頭挺胸，昂首闊步。」針對持續嚴峻的國際疫情，她說，我們也沒有鬆懈的機會，民進黨作為執政黨，會繼續堅定保衛國家安全，守護全民健康。

(中時 )