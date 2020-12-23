◎紐籍機師成破口 長榮航空道歉了

長榮航空紐籍機師讓本土零確診破功，長榮航空稍早發出聲明稿，針對本次機師確診，對國民全體防疫造成的影響，長榮航空深自檢討，並向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高的歉意。

◎確診機師曾到訪 日本台灣交流協會認了

紐西蘭籍確診長榮機師足跡公布，12月9日曾到過日本台灣交流協會。交協對此指出，昨天接獲通知後馬上消毒，且並未接獲申請要求提供監視畫面。

◎「還有兩個可以砍」恐嚇小燈泡母 檢再起訴另名網友

立法委員王婉諭今年年初在臉書上遭王姓女子恐嚇「沒關係！牠還有兩個可以砍！」另外還有凃姓網友以分身帳號發表「還有兩個可以砍，拿去做燈籠」，藉以呼應王女留言，士林地檢署日前偵結，以恐嚇罪起訴凃姓網友。

◎氣溫急凍禽流感再發威 大城蛋雞場撲殺2萬8739隻

氣溫急凍，禽流感再發威， 彰化縣動物防疫所19日接獲大城鄉一蛋中雞場通報其場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，23日經家衛所確診感染H5N5亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員於今日完成全場撲殺清場及消毒工作，計撲殺2萬8739隻蛋中雞。

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(中時新聞網)