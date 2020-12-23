英國地方媒體報導，英歐可能在周三達成貿易協定，提振了投資人信心；另方面，市場亦對期待已久美國新冠援助法案後續發展感到擔憂。

周三泛歐Stoxx 600指數漲1.53點或+0.39%，為392.74點。英國獨立電視的政治編輯表示，英歐雙方在漁權問題的往前靠攏，據其側面了解，雙方可能在周三達成貿易協定。

歐盟談判代表巴尼耶表示，不會放棄英國，即使新年過後，也將持續敞開談判大門。

美國國會已通過新一輪的8920億美元新冠紓困法案，然美國總統川普揚言可能會不簽署，指稱該法案有浪費和不必要項目，並要求國會提高每位公民能獲得的支票金額。

法國周三重啟與英國的國界。英鎊上揚，導致英國FTSE指數落後歐洲其他股市，跌0.2%。

戴姆勒集團(Daimler)上漲2.7%，表現稱霸泛歐股市。當地媒體報導，戴姆勒集團將在明年底分拆卡車業務，並讓其上市。該集團卡車業務在今年歷經低迷銷售。

早盤德國DAX指數漲0.58%；法國CAC指數漲0.51%；英國FTSE指數跌0.2%；義大利MIB指數漲0.64%。

(時報資訊)