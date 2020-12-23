綜藝天后小S日前接連慶祝大女兒、小女兒舞蹈比賽拿金牌，讓她遭網友質疑「你冷落你二女兒了嗎」，事後釣出小S回應：「她又愛彈琴，不是運動掛的！」而小S稍早則曬二女兒畫作，並強調：「不要再說我偏心了」。
小S日前慶祝小女兒「許老三」獲得個人嘻哈舞蹈比賽金牌，讓她感性直呼：「我這個做媽的又要再大哭了啦！」而小S接著再報喜大女兒參加團體現代舞勇奪金牌、小女兒獲得團體啦啦隊奪金牌，小S字裡行間藏不住以女兒為傲的欣喜。
未料小S卻遭網質疑「你冷落你二女兒了嗎」，小S也正面回應：「她正在寫小說，我鼓勵她多投稿，也許有機會成為小作家！她又愛彈琴，不是運動掛的！」而小S稍早則曬出二女兒畫作，並直呼：「不要再說我偏心了，我二女兒愛畫畫，愛彈琴，愛寫作！」
小S強調，她很支持女兒，並透露畫作的名稱是：「來自冥王星的女孩。The girl from Pluto」，網友看完小S女兒畫作都大讚：「這太優秀了吧！」、「才女無誤」、「每個孩子都是心頭肉怎麼會偏心」、「三位女兒都太有才華了」。
(中時新聞網)
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