中央健康保險署中區業務組為鼓勵中彰投地區68家公所提升服務品質，年年舉辦「公所健保績優投保單位評選活動」，今年公所在繁重疫情急難紓困中，依然堅守健保服務，更引導善用APP與網路平台辦理健保業務，讓網路服務案件量較去年大幅成長7成達1.1萬筆，降低群聚感染風險。

今年度「公所健保績優投保單位評選活動」，23日公開頒獎表揚，由台中市北屯區及彰化縣芳苑鄉奪得大、小公所組冠軍。蟬聯6年大型公所第一名的台中市北屯區公所，結合資訊系統加速服務效能，透過愛鄰守護隊發掘弱勢個案，成績亮眼。

中區業務組組長李純馥表示，今年台灣遭受新冠肺炎的侵襲危機，非常慶幸有公所夥伴不畏疫情，共同堅守在地第一線，提供健保一站式服務，協助民眾使用健康存摺查詢就醫資料、購買防疫口罩，新增使用突破4.3萬人，引導善用APP與網路平台辦理健保業務，讓網路服務案件量較去年大幅成長7成達1.1萬筆，降低群聚感染風險。此外，公所熱心關懷弱勢新住民，幫助169人取得設籍前健保費補助，占中部地區申請量近3成。

台中市大甲區公所於頒獎會中分享愛心經驗，轄內一名林小妹多年前父母雙亡、在台無依，飄零馬來西亞依靠外婆，今年年中返台就讀大學，生活已相當艱困，要恢復健保身份卻無力繳納出境前未停保積欠的健保費，公所得知立刻幫忙申請中低收入戶認定，並主動透過健保弱勢平台通報，最後由健保署愛心捐款及當地曾姓里長一同伸援繳清欠費，協助林小妹度過難關，讓她感受台灣家鄉滿滿溫暖。

(中時 )