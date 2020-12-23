楊姓男子與劉姓女友今年3月間，見疫情爆發額溫槍需求大增，竟從大陸深圳購買1000隻「家測寶額溫槍」，並透過林、郭2名友人，未經主管機關核准，從香港轉運到台灣，並從中賺取價差，士林地檢署偵結，依違反藥事法起訴楊、林、郭3人，劉女因繳回犯罪所得124萬多元，獲緩起訴處分。

楊男今年3月向手頭寬裕的劉姓女友提議，可以透過「蔣先生」的關係，從深圳購買上千支額溫槍，每支台幣1780元，並向劉女借178萬，待額溫槍運回台灣後，就能從中轉取價差，將錢還給女友，並由劉女與王男簽約，約定每支1920元賣給王，3月底分2批在桃園市附近交貨。

起訴書指出，楊請郭協助將1000支額溫槍運送到林男香港的倉庫，3月底，再轉運到桃園市的倉庫，陸續賣給王男649支，檢調接獲檢舉後，在劉女住處查扣尚未賣出的257支。

財政部關務署表示，今年2月6日到4月30日，民眾輸入額溫槍3支且自用者，不須事先取得核准，若數量超過就要向食藥署申請。

檢察官認定，楊等3人違反《藥事法》未經許可輸入醫療器材罪嫌，楊另涉販賣未經許可醫療器材罪，依法提起公訴，另外，劉女犯未經許可販賣醫療器材，但她坦承犯罪，自動繳回犯罪所得124萬6080元，檢察官予以緩起訴，為期1年。

(中時 )