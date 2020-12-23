宅男女神鄭家純（雞排妹）23日在臉書發文控訴元和雅醫美整形集團，稱她剛出道時診所的抽脂手術把她的大腿「做壞了」，後悔與元和雅以廣告代言換取免費抽脂的合約，元和雅診所委託律師出面回應，認為雞排妹所述與事實不符，預計將於24日對她提告。

據了解，雞排妹在2012年3月剛出道沒多久，因為有拍寫真集的計畫，希望能夠藉由抽脂手術雕塑大腿，因此找上元和雅醫美整形集團，雞排妹也與診所達成協議，願意免費贈送當時要價25萬元的手術費用，換取雞排妹的廣告代言，沒想到雞排妹近日卻要求撤掉診所門口柱子的廣告照並求償150萬元，甚至在臉書發文痛斥元和雅把她的大腿「做壞了」。

對於雞排妹的控訴，元和雅委託律師葛光輝出面解釋，當時雞排妹剛出道2個月，找上診所希望幫她做抽脂手術，基於支持新人的立場，雙方達成共識，診所願意提供療程費用換取廣告代言，並在同年8月贊助雞排妹10萬元換購超過200本雞排妹寫真集以表支持，當時雞排妹的的經紀人也提供10張原檔照片供元和雅使用，雙方已達成肖像權交換協議，且有明確的合約與電子信件往來為證，並無不正當使用。

此外，雞排妹23日在臉書發文痛斥「她的大腿在元和雅做壞了」等語，葛光輝表示，當年雞排妹在元和雅診所進行抽脂手術後，還在寫真集上刊登「感謝元和雅，好喜歡現在的自己啊」，顯見雞排妹對元和雅診所的抽脂手術非常滿意，所以雞排妹所述之情，除了與事實不符外，蓄意傷害主治醫師形象的行為，更違反雞排妹與元和雅診所間的契約，診所將於24日對雞排妹提出民事告訴。

(中時 )