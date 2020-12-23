台視除夕特別節目《2021超級巨星紅白藝能大賞》將於明年1月23日盛大登場，《紅白》連續第12年陪伴觀眾圍爐，期盼帶領大家拋開灰暗的2020年、展望全新的2021年，特別邀請金曲歌王蕭敬騰擔任「紅白大使」，藉由他樂觀正向的形象和渾厚銷魂的嗓音傳達給觀眾滿滿正能量。

蕭敬騰身兼表演嘉賓及「紅白大使」重責大任，他滿心期待，「喜歡在舞台上用演出陪大家過節的心情，很high、很溫暖、很幸福」。日前發布新單曲〈薩哈星球〉的他在社群上發起「17N95」舞蹈挑戰，吸引許多藝人朋友響應，《紅白》總主持人黃子佼接下挑戰甚至找老師練習，紅白吉祥物「巨猩」不忘跟風17N95，令他又驚又喜，也承諾觀眾朋友《紅白》演出內容保證讓大家在圍爐時超開心。

近期行程滿檔的蕭敬騰，除了進軍YouTube頻道成立「蕭房車」大獲好評外，也預告新的一年將繼續推出新作品，他悄悄透露：「目前很多讓人興奮的計劃正在籌備中，很快就會和大家分享。」至於過年的行程安排，他開心表示：「過年可以有比較長時間陪伴家人，會陪爸爸打牌，到處走走、吃吃美食。」今年各界深受疫情影響，對於多數人來說都是不太好的一年，肩負傳遞溫暖能量的「紅白大使」，蕭敬騰樂觀表示：「今年是『學習』的一年，學習調整步伐、學習新的事物，讓我們可以有更大的力量迎接嶄新的一年。」告別2020年倒數不到十天，蕭敬騰也正向喊話：「2021，我準備好了」。

(中時 )