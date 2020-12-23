屏大新鮮人蔡東霖（左）手腳並用透過電腦溝通，母親王淑萍則在一旁協助生活瑣事。（林和生攝）

屏大新鮮人蔡東霖（左）在母親王淑萍陪伴下，開心體驗大學生活。（林和生攝）

冬陽從綠縫中點點撒下，屏東大學國貿系大一新生蔡東霖控著電動輪椅恣意徜徉校園，一旁有位大姐姐有說有笑，畫面看來一點都不違和；這位「姐姐」其實是他母親，為讓孩子盡可能體驗大學生活，決定從高雄搬來伴讀，一起感受屏東溫暖。

蔡東霖出生時因腦部缺氧導致腦性麻痺，沒有口語表達能力，手部功能不佳加上徐動，包括喝水、翻書等瑣事都需家人從旁協助。

母親王淑萍說，孩子一直有著國立大學夢，今年努力達成，但對家人則是一則以喜、一則以憂；除了擔心從高雄到屏東的通學過程，身體恐無法負荷，加上環境不適應，讓全家人心裡忐忑，透過與校方溝通與詢問，「心裡大石終於放下」。

在學生諮商中心協助下，學校同意母子入住無障礙愛心宿舍，成為創校首例。校長古源光說，東霖求知慾望強，其實表現與一般生沒有不同，盡可能從旁協助，讓他能無後顧之憂的學習。

不論上課或課餘，母子總形影不離，只要一個眼神，母親就知道他的需求，看著孩子，王淑萍說，他的腳可厲害了，能用平板打字溝通，還能玩生存遊戲，「連我的Line都是他幫忙設定」，重新體驗大學生活、她覺得滿足。

對於科技及肢障輔具有濃厚興趣的蔡東霖，未來希望轉系到資訊學系，可望提升專業能力，盼當程式設計師；他透過電腦表示，希望能研發ＡＩ智慧機器人，除了賺錢，等父母老了換他協助照顧。

(中時 )