據美媒《Politico》報導，雖然美國總統川普一再否認大選失利，並與盟友討論如何在國會認證選舉人團投票時翻盤，但川普於22日宣布將指派大批親近幕僚與忠臣進入公家機關。報導稱，川普突然安插大批親信進入公家單位，此一跡象剛好證明他已自認任期進入倒數計時。

報導指出，川普在這批「封賞」名單中，將長期擔任貼身與家族幕僚的希克斯（Hope Hicks）加入傅爾布萊特外國獎學金委員會（Fulbright Foreign Scholarship）。希克斯在10月初一度傳出確診，同日川普在宣布自主隔離後，經檢測也確診。

川普同時也將前佛羅里達州檢察長邦迪（Pam Bondi）安插在華府有名的約翰甘迺迪表演藝術中心（John F. Kennedy Center for the Performing Arts）董事會中；而才剛安插進國防部、負責情報事務的代理助理部長柯恩-華特尼克（Ezra Cohen-Watnick），也將進入公共利益解密委員會（Public Interest Declassification Board）主席。

至於其他川普政府的官員中，白宮預算局（OMB）代理局長伏特（Russell Vought）將進入海軍軍官學校董事會，前白宮發言人葛里向（Stephanie Grisham）也將加入顧問組織國家教育科學協會（National Council for Educational Sciences）；知名的川普鐵粉、建議他再次競選的前美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）任職於華府地區猶太人大屠殺紀念館委員會（United States Holocaust Memorial Council）。

報導指出，川普近期數周所發布的人事案中，多為曾幫助他競選的人士。例如前總統顧問康威（Kellyanne Conway）為空軍學院遊客委員會委員，儘管她與該校並沒有明顯關係。

(中時新聞網)