韓國職棒斗山熊隊今（23）日正式宣布簽下前中信兄弟洋投米蘭達，合約總值80萬美元，比在中信的60萬美元優厚。由於日職阪神虎隊剛挖走20勝的「勝投王」阿爾坎塔拉（Raul Alcantara），斗山熊球團希望米蘭達能彌補一部分損失的戰力。

米蘭達今年加盟中信兄弟，被稱為史上「最貴洋投」，球季結束留下10勝8敗、自責分率3.80的成績；後來就傳出斗山熊要挖角，如今證實無誤，中信球團也只能報以祝福了。

米蘭達曾在金鶯、水手隊上過大聯盟，合計3年留下13勝9敗、自責分率4.72的成績。2018年球季中途加入日職軟銀鷹隊，第1年出賽8場交出6勝1敗、自責分率1.89的成績單，表現優異。2019年則在18場比賽中拿下7勝5敗，但自責分率退步到4.19，球團並未直接與他續約，成為自由契約球員；後來被中信兄弟球團簽下，轉戰中華職棒。

米蘭達近年來已打過日職、中職，明年將登陸韓職，亞洲的職棒圈都將留下足跡。他是斗山熊隊第1位古巴球員，簽約後並且發出豪語，要幫助斗山熊重新奪回總冠軍。

(中時 )