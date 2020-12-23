台東縣延平鄉紅谷橋改建工程完工，今天舉行通車典禮。（台東縣政府提供／莊哲權台東傳真）

2016年莫蘭蒂颱風造成台東縣延平鄉紅葉村溪谷大規模崩坍，約有29戶社區民宅遭土石淤埋，縣府以總經費5000萬元辦理紅谷橋改建，23日通車，改建後的紅谷橋增加橋長及橋高，將可有效減少天災造成的危害，縣長饒慶鈴說，給民眾安全回家的路是政府該做的事。

通車典禮23日上午舉行，包括議員古志成、郭宗益、延平鄉長胡黃廣文、代表會主席邱文俊與多位代表、縣府建設處長許瑞貴與多位紅葉村民參加，並安排玉勝醒獅團表演、布農族祈福儀式。

建設處說明，2016年莫蘭蒂颱風引發土砂災害造成紅葉村的上方溪谷大規模崩坍，縣府去年獲得營建署補助4300萬元，加上縣政府自籌700萬元，總經費5000萬辦理紅谷橋改建，歷經10個月施工期，橋梁主體工程已完成。

紅谷橋原長15公尺、寬11公尺、淨高4公尺，改建後增長為33公尺、寬12公尺，淨高增為7公尺，以擴大通洪斷面，再搭配水保局同步辦理上下方河床保護工程，將可有效減少天災造成的危害。

議員古志成及鄉長胡黃廣文特別代表紅葉村與延平鄉親感謝饒縣長及縣府團隊對於延平鄉各項建設的支持，尤其對於許瑞貴處長率領同仁緊盯工程進度，讓鄉親進出往來更為便利。

縣長饒慶鈴感謝周邊居民於施工期間配合交通管制措施，使工程得以順利進行，也感謝施工團隊的辛勞，使工程得以如期如質完工，相信紅谷橋興建完成後，除了能更有效保障居民生命財產安全外，也將提升交通便利。

(中時 )