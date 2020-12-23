臺大雲林分院護理之家幫助中風患者復能的成功案例之一。（周麗蘭攝）

台大雲林分院為照顧神經疾患者開辦照服員精進課程

許多中風患者就醫的進步停留在出院時，健康一路向下，為讓病患恢復生活能力，減少家人的徬徨，台大雲林分院去年起推動「橘色通關計畫」，攜手該院護理之家、林內同仁仁愛之家安置中重度腦中風患者，以3個月為期，幫助他們生活復能，七成有明顯改善與恢復。

台大雲林分院副院長劉宏輝說，中風病患出院後的照顧服務，隨失能程度與家庭資源不同，需求差異大，該院復健師、營養師、社工、藥師組成出院準備團隊，去年十一月起試辦「橘色通關計畫」，使病人出院後積極復能，也減輕家屬負擔。橘色，象徵晚霞的光輝。

台大雲林分院護理之家及林內同仁仁愛之家一年來共協助60名中風或意外導致失能的中重度個案，接軌出院後的照顧3個月，七成有明顯功能恢復。以台大雲林分院護理之家為例，吞嚥改善者75％、移除鼻胃管者42％、移除尿管者33％。

神經醫學中心醫師周聖哲指出，中風患者三分之一是輕度，三分之二是中重度失能，如果沒有適時復能會造成長期臥床、功能持續惡化。

周聖哲說，「出院」對病人是喜悅的，對家屬來說是一段長期抗戰的開始，很多病患的進步停留在出院一刻，現今中風年齡下降，更需要類似中途之家的復能機構。

一名76歲阿公今年六月中風造成單側乏力，生活無法自理，他出院時啟動「橘色通關計畫」，轉銜至林內同仁仁愛之家進行復能訓練，每周一至兩次到醫院復健，目前已經返家，可以拿單拐行走。

台大雲林分院護理之家照護費用每月3.2萬至3.8萬不等，同仁仁愛之家2.5萬至2.9萬不等，耗材另計。

(中時 )