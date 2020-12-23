大陸中國工程院院士、防疫專家鍾南山表示，大陸第一批疫苗即將公布，第1款、第2款就要推出，很快就在大陸開始全面接種。

據《央視網》報導，鍾南山在國家呼吸醫學中心掛牌暨協同醫院合作啟動大會上表示，大陸第一批疫苗要公佈了，第一款、第二款很快要推出，很快就在大陸全面接種。

鍾南山指出，全世界越來越多的感染，這對中國是一個很嚴峻的考驗，昨天全世界50幾萬新患病人數，9月多已經發現了變種的新冠病毒。除了嚴防死守以外，還要打疫苗，兩條路才能解決問題。

鍾南山認為，進行抗擊新冠肺炎疫情的相關研究是當務之急。雖然現在國內疫情防控得好，但始終要繃緊這根弦。

他表示，新冠肺炎疫情的防控，中國最大的成功就是及早地聯防聯控。隨著時間再次進入冬季，特別是全國即將迎來春節團聚時光，國內應對新冠疫情反彈的壓力開始加大。

據醫藥業內消息，大陸首批新冠疫苗預計接種5000萬人次，首針將於1月15日接種完成，第二針於2月15日完成。具體方案仍待官方正式發佈為準。

針對疫苗效果問題，大陸疾控中心首席流行病學專家吳尊友表示，接種新冠疫苗後，產生的保護效果雖然不確定，但疫苗依然是人類控制新冠疫情最重要的技術措施。參考其他冠狀病毒，自然感染後，抗體的有效保護期一般是6~12個月，也有人可能 3 個月後就查不到抗體了。因為個體之間存在差異，抗體的高與低、持續時間的長與短與感染者的年齡、感染時症狀輕重、感染病毒量的多少等有關。

面對即將到來的元旦假期，很多人都關心能否正常出行。大陸疾控中心副主任馮子健表示：「可以出行，因為我國目前整體上的狀況非常安全。但還是要遵守保持人際距離、戴好口罩、加強個人衛生，同時對於老年人、慢性病患者儘量減少出行。」

(中時新聞網)