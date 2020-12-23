團結力量大！ 日本秋季檔話題連續劇《七秘書》發威，交出平均收視率14.5％的亮眼成績，集合木村文乃、廣瀨愛麗絲、菜菜緒、沈恩敬、大島優子、室井滋、江口洋介等演員陣容更是超級豪華，正宗日本台WAKUWAKU JAPAN將從12月24日起，每週一至五晚間10點全台首播。

《七秘書》由《派遣女醫-X》以及《派遣女王》系列的劇本家中園美保一手打造，她透露這個故事從7、8年前就開始構思「無名秘書們改變世界」的題材，讓許多觀眾看的相當過癮。也是繼《刑事7人》、《7人女律師》之後，朝日電視台再度打造全新7人連續劇新指標。

日本播出8集成績不俗，最後一集收視率甚至衝上16.7％，許多觀眾在結束後紛紛表示失落，敲碗希望能再看到第二季。而木村文乃、菜菜緒、大島優子在劇中偶有動作戲，最後一集甚至有一幕被網友讚嘆「根本霹靂嬌娃！」，從銀行、醫院甚至到政府，每回勸善懲惡都大快人心，成為2020年末最爽快的紓壓日劇。

《七秘書》罕見使用雙主題曲，通通都由新生代人氣美女歌手milet包辦，她甚至還在其中一集客串，獻出珍貴的戲劇初體驗，下週在NHK紅白歌唱大賽的演出也令粉絲相當期待。《七秘書》從12月24日起每週一至五晚間10點在WAKUWAKU JAPAN播出，相關詳情可洽官方網站或臉書專頁。

(中時 )