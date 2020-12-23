桃園北區水資源回收中心二期擴廠暨環教設施23日舉行啟用典禮，桃園北區水資中心二期擴廠啟用後，平均每日可處理污水量由原本5萬噸倍增至10萬噸，配合再生水廠等建設，將能讓水資源更智慧運用。

桃園市長鄭文燦表示，桃園升格前，污水下水道接管率僅約5％，經過6年的努力，投入1,300億元推動12處下水道系統，接管率攀升至25％，可說是光速前進，預估再4年就可順利到達50％，相當不容易。12處下水道系統中又以桃園北區水資中心系統工程最浩大，預計有25萬戶須接管，目前進度超前，今年底將到達10萬戶。

桃園北區水資中心一期主要使用美國淨水設備，二期擴廠除了結合MBR高效污水處理技術並採用唯一國產膜材，以及工研院所研發的「BioNET生物處理技術」，可讓總氮去除率增加20％，有助於水質淨化效果。

日勝生董事長林榮顯表示，二期擴廠自動工以來，投入約100億元經費，並完成每日可處理10萬噸北區污水的設施工程，和完成桃園北區115公里地下管網接通，10萬戶家庭用戶接管提前1年完成，達到加速改善南崁溪河川水質，以及每天2萬5,000噸再生水循環利用的目標，並提升桃園市民生活品質。

(工商 )