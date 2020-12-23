鴻海（2317）持續推動員工健康照護規劃，打造健康職場環境的成果，23日再受肯定，榮獲台灣疫苗推動協會頒發防疫銀獎，表揚集團今年度對流行性感冒防疫的工作，以及建構友善健康職場的努力。

鴻海指出，鴻海自2016年起即積極參與政府防疫政策，每年在企業內部實施流感疫苗施打計畫，以2020年為例，秋冬之際即於新北市土城區虎躍總部，辦理流感疫苗接種，單日接種人數超過500人，提供員工更方便快速、安心的流感防疫服務。

在防疫的第一線，除了持續建構友善的健康職場外，鴻海科技集團在今年新冠肺炎爆發初期，也主動在台灣建立口罩產線，加入防疫國家隊的行列，同時在今年9月開始，提供40餘萬片集團自製MIT口罩給員工認領，讓同仁有更完善的個人防疫保護。

此外，有鑒於集團同仁往來國際差旅需求，鴻海也針對長途旅行的員工，提供個人防護裝備，包括護目鏡、防護衣、醫用口罩、N95口罩、檢驗手套、酒精、乾洗手液等，還有詳細的國際差旅移動過程防疫須知指引。此外，鴻海集團內部的防疫指揮系統，每週也定期透過集團內的企業級app，提供全球最新的疫情資訊影片。讓全球各地的同仁，都能第一時間掌握最新疫情脈動。

另鴻海集團也在台灣、透過安全衛生健康月，宣導推廣包括體驗課程、專題講座等共計21項主題活動，吸引5,240人次參與。另外，針對安全衛生提案共計15件，涵蓋職業安全衛生、員工健康照護、食品安全及廠區環境，持續強化同仁工作場所安全衛生。

在餐飲把關方面，鴻海科技集團也為兩岸三地，第一家非食品業的科技大廠，成立員工食安檢測單位的公司。斥資了上億元新台幣打造建立符合國家標準的「食品安全實驗室」，聘請食品安全專業人才負責檢驗項目，包括給員工歲末年終採購的伴手禮，都會進行食材檢驗，保障員工的飲食安全。

鴻海指出，為做到防疫無漏洞，從工作職場環境、國際差旅防疫，到個人飲食安全，集團均希望透過360度全方位把關，不斷優化健康職場，主動在疫情期間，以為鴻海同仁提供最佳的工作職場。

(工商 )