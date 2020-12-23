中油表示，該公司配合振興三倍券所使用的「交易餘額單」，將於12/31停止使用，仍持有餘額單的消費者, 年底前可至原加油站使用。

中油表示，為方便消費者及保障其權益，在政府發行三倍券後，消費者持三倍券至加油站消費，若未足額消費，加油站會提供餘額單，供消費者擇日回到原站使用，但必須一次就使用完畢。

隨著三倍券即將於年底停止使用，該餘額單使用期限亦同步截止，請目前仍持有餘額單的消費者在年底之前至原加油站消費，以免權益受損。

(工商 )