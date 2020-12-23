中油：振興三倍券及交易餘額單年底前可至原加油站使用 17:202020/12/23 工商 杜蕙蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中油表示，該公司配合振興三倍券所使用的「交易餘額單」，將於12/31停止使用，仍持有餘額單的消費者, 年底前可至原加油站使用。 中油表示，為方便消費者及保障其權益，在政府發行三倍券後，消費者持三倍券至加油站消費，若未足額消費，加油站會提供餘額單，供消費者擇日回到原站使用，但必須一次就使用完畢。 隨著三倍券即將於年底停止使用，該餘額單使用期限亦同步截止，請目前仍持有餘額單的消費者在年底之前至原加油站消費，以免權益受損。 三倍券晚鳥優惠 運動休閒單品 持券最低45折 台北花園大口吃肉 業績拚增2成 (工商 ) #餘額 #消費者 #加油站 #三倍券 #中油 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 一卡通票證公司推舉新任董事長 李懷仁出任 18:302020/12/23 財經 快手登港股 估值3,900億港元 04:102020/12/23 全球財經 香格里拉台北遠東 年菜外帶熱賣 04:102020/12/23 證券．權證 台資連鎖餐飲「一茶一坐」 北京分店拚優化轉型 07:282020/12/23 兩岸 中華電信加購上網量 1GB最低69元 04:102020/12/23 時尚消費 高雄衝耶誕買氣 加碼每小時抽Gogoro和iPhone 12 17:012020/12/23 財經 財金公司CSR報告書 再獲國際認證 04:102020/12/23 金融．稅務 尋找新台股護國神山 黃天牧：這六大產業有望 10:432020/12/23 財經 財金公司永續報告書 BSI按讚 10:202020/12/23 財經 政府打炒房 商總估明年房巿推案量減少10％ 終結連4漲 12:542020/12/23 財經 外資期現貨作空 保守觀望 04:102020/12/23 證券．權證 財經熱門新聞 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 奇力新、凱美公告八點重訊！傳與股權相關 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。