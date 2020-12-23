今年全台百貨、購物中心就屬桃園的青埔商圈話題最火熱，暑假有IKEA旗艦店、新光影城、Xpark水族館等陸續開幕，成功吸引大批人潮進駐也帶動週邊經濟效益，因此受惠的大江購物中心表現不俗，尤其11月大幅成長22％，12月至今也是17％高成長。

大江購物中心營運處副總經理何旭魁表示，為貼近年輕消費客層，明年將積極經營網路社群，最近成立的Youtube頻道「江子好嗎?!」，也已陸續上傳自製影片試水溫。2021年將展開大江二期的招商計畫，而本館也將進行各樓層品牌調整。

放眼全台百貨零售商圈拓展的規模與速度，位於高鐵桃園站附近的青埔商圈近期備受矚目，今年暑假有新光影城複合式商場、宜家IKEA旗艦店、Xpark水族館等大型商場、娛樂景點陸續開幕，讓南桃園、中壢區週邊成為區域發展重鎮，成功吸引外地人潮進駐帶動周邊經濟發展。

在地經營已有20年的中壢大江購物中心，且位在國道一號、二號交流道附近占有絕對的地理優勢，尤其是館內品牌多元化有國際快時尚品牌H&M、ZARA、全館52家餐飲店家、輕奢精品萬寶龍等，加上五樓還有全台最多座位的SBC星橋國際影城，滿足消費者的購物、娛樂多重需求。

何旭魁表示，特別是今年在疫情影響之下，全台百貨上半年幾乎壟罩在買氣不旺、消費力不足的悶鍋裡，而大江購物中心業績人潮受疫情影響的傷害，力道相對比業界緩和且回復快的原因有三，購物中心地理位置近高速公路，汽車前往方便且不在市中心，主打綠地寬舒適感，讓人有空間大、放心放鬆的感覺。

加上館內持續不斷的行銷活動策略奏效，還有商場內的廠商與店櫃人員的共同努力之下，讓大江購物中心較去年同期業績大幅成長，尤其11月成長22％，12月至今也是高成長17％。

(工商 )