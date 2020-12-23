民視電視公司因應政府防疫政策，身為「台灣的眼睛」，在謹慎評估下，正式宣佈將尾牙聚餐活動，改以「線上直播尾牙抽獎」，讓全體員工一樣能感受到公司滿滿謝意及尾牙抽獎的驚喜。

民視在董事長王明玉與總經理廖季方的帶領以及全體員工的努力下，2020年交出漂亮成績單。雖因疫情取消尾牙聚餐活動，但董事長表示要更「用力疼愛」辛苦的工作同仁一年來的努力，感謝大家在新聞、綜藝、戲劇、新媒體以及電商各方面的優秀表現，「加碼再加碼」。尾牙改以線上直播抽獎，頭獎將送出新台幣88,888元以及66,666元等現金獎，還有上百萬家電、3C產品，送走充滿不安與動盪的2020年。

為了讓民視家庭成員更安心，有別於其他企業團體，不分約聘僱，只要年資滿半年的同仁就有2,000元尾牙獎勵金；年資未滿半年、工讀生、外聘警衛與外聘司機均發半數。

陳淑芳讚電視台防疫確實。（民視提供）

除此之外民視的防疫也是滴水不漏，不但電視上強打政府防疫宣導，公司內部的宣導也毫不鬆懈，除了客製化民視口罩分送同仁，還邀請董事長、總理理以及藝人們為民視總部獻聲。金馬雙影后陳淑芳為民視錄製防疫提醒廣播，她開心表示：「看到電視台為了防疫盡心盡力，還特別邀請我錄音，讓我備感榮幸。」

不僅有金馬雙影后錄音獻聲，民視總部的防疫廣播系列，還邀請到天后陳美鳳、主持天王胡瓜，還有翁家明、侯怡君、浩角翔起、王瞳、蘇晏霈、白家綺、GINO、林美秀、孫協志、王仁甫、張家瑋等人參與錄音，每個人都使出渾身解數來提醒員工防疫，超高人氣的「氣象王子」林嘉愷，更以流利的台語錄製廣播，展現播報氣象的專業。

(中時 )