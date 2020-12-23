旅遊業者鳳凰(5706)今（23）日召開法說會，總經理卞傑民表示，新冠肺炎疫苗問世為旅遊業帶來一絲曙光，但要恢復往年榮景仍需一段時間。公司明年將致力衝刺國旅業務，提前部署為市場復甦做準備，並持續多角化經營尋求增加收益機會。

卞傑民表示，今年是旅遊業的寒冬，預期明年還要再撐一段時間，各家業者均是「田螺含水過冬」、尋找各種出路取得活下去的那滴水。他認為，鳳凰過去累積的經驗及資源，應足以度過此波寒冬，公司將戰戰兢兢盤點手邊及未來能做的事，等待疫情結束迅速重返正軌。

鳳凰2020年前11月自結合併營收4.81億元、年減達83.4％。雖然本業營運虧損，但受惠金融資產帳面價值提升、政府補助款等業外收入挹注，前三季歸屬母公司稅後淨利約1034萬元、年減93.91％，每股盈餘（EPS）0.15元，仍艱難維持獲利表現。

展望後市，卞傑民認為，目前新冠肺炎疫苗已開始施打，雖然施打速度沒那麼快、效果還要觀察，但對旅遊業而言已算看到一絲曙光。若疫苗施打普及率及防護力夠高，預期最快明年第三季、第四季才有機會解禁，要恢復到原有榮景預期仍需一段時間。

由於現階段僅能經營國旅，卞傑民表示，明年將持續加強產品豐富度衝刺，包括包裝季節性產品、專人專車小團旅、開發深度部落旅遊、配合政策推自行車旅遊年主題產品、離島花東地區團體產品、長天數深度慢遊、大型郵輪環島跳島旅遊、公司行號包團旅遊等。

同時，鳳凰持續注意疫情變化、調整策略因應，並提前部署為市場復甦做準備，如明年預計4～8月展開的公主遊輪跳島遊計畫。此外，除了持續優化產品服務，維持團隊最佳狀態，並將持續多角化經營，尋求增加收益的任何機會。

鳳凰2015年設立子公司柏悅提供物業管理，新創「好食嗑HAUS FOOD」美食街新品牌，2018年7月底進駐新北市土城日月光廣場。卞傑民表示，13個攤位目前均全數租出，今年可能有1、2攤變動，但基本上仍維持9成以上出租率。

卞傑民指出，柏悅去年貢獻每月營收約200萬元，全年貢獻達2518萬元，年增達83.94％。目前正持續尋找合適的區域及商場拓點，如中和住商大樓及賣場等，複製經營土城日月光廣場的成功經驗。

此外，鳳凰跨足健身產業，轉投資設立持股60％的子公司菲尼克斯健身，10月16日於信義安和捷運站附近開出首間Fitnexx健身房，定位為私人健身空間。卞傑民表示，目前才開幕不久，仍在評估市場接受程度，若接受度夠高，將不排除拓展營運據點。

同時，鳳凰原先攜手鑫富都建設、承億文旅集團於小琉球打造星級飯店的計畫，經整合後改由鳳凰獨資主導，設立全資子公司柏邑負責興建，預計投入5億元打造10層高的休閒旅店，已於9月底正式動工、預計2022年底完工營運。

(時報資訊)