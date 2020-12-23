針對與原告PULSE ELECTRONICS,INC.訴訟案，連接器廠-湧德(3689)董事長陳伯榕表示，這個月底就會決定雙方是和解？或是走法律程序。北美是我們很大的市場，所以我們很堅持，我們認為，訴訟結果對公司是正面把握度蠻高的。

湧德下午舉行法說會，國巨(2327)集團收購的美商普思PULSE ELECTRONICS,INC.於109年8月31日再次遞交送達美國加州南區地方法院之起訴狀，PULSE ELECTRONICS,INC.透過美國加州南區地方法院重新向湧德公司提出侵犯美國第US6773302號專利權訴訟，今天法說會有法人問及此項訴訟案，陳伯榕首度公開說明目前訴訟案進度。

陳伯榕表示，此項訴訟案已進入第3年，雖然原來訴訟對象從美商變成台商，但戰場還是在美國，開庭前的討論舉證在這個月底會結束，雙方律師已談到某個程度，這個月底就會決定要不要和解？還是走法律訴訟。

據湧德說明，PULSE ELECTRONICS,INC之前提告湧德侵犯四個專利，公司採取專利無效訴訟策略，其中一項RJ產品，也就是此次再度提告的專利已遭美國專利局宣布無效，PULSE ELECTRONICS,INC再度提告，研判對公司營運及財務無重大影響。

陳伯榕指出，雖然今年訴訟費用約3500萬元，且從訴訟開始至今已花費1億元，但北美是我們很大的市場，所以我們很堅持，我們認為，訴訟結果對公司是正面的把握度蠻高。

(時報資訊)