宏碁(2353)今與樹德家商舉行新年度產學簽約及電競數位教育中心落成儀式，同時宣告Predator電競盟校的首隊校隊冠名合作-「Predator掠奪者樹德龍隊」正式亮相，展開新年度新氣象。

繼2018年興建電競培訓中心後，雙方再次攜手設立電競數位教育中心，以高效能硬體滿足學生從電競訓練到數位學習多功需求。電競數位教育中心由四間教室組成，分別採用宏碁Nitro電競筆電與桌上型電腦，協助打造南台灣電競教育重鎮。

除硬體建置外，當天同時舉行產學合作簽約，Acer電競品牌-Predator掠奪者電競運動暨品牌推廣師蒞校教學，提供專業電競從業師資供校方運用，更藉由產學合作讓完整產業鏈進入校園，同學可更了解電競產業市場，培養未來電競職場所需技能。

有鑑於樹德家商電競耕耘有成，旗下校隊樹德龍經歷全台各項電競比賽，更於2019年打進PUBG職業聯賽PML，以校隊之姿晉身職業隊伍，實為難得，趁此機會，宏碁宣布冠名贊助「Predator掠奪者樹德龍隊」，提供全套高端Predator耳機、滑鼠、背包等，鼓勵校園隊伍勇於挑戰高強度賽事。

宏碁表示：「這兩年推動Predator盟校的合作達到22間，同時藉由校內賽事的舉辦及合作，影響的學校及單位超過百間，同時區域型的盟校逐漸形成，宏碁合作範疇也更多元彈性，如現階段學校的設備建置引進更多元產品，像動畫設計課程可以採用ConceptD產品、賽事合作時也可同時配合掠奪者能量飲及Planet9電競社交平台進行合作」。

樹德家商校長陳茂霖表示，2019年起發展電競教育開始，即採用宏碁旗下Predator掠奪者電競系列產品，雙方從規劃電競教室到打造一流的電競館保持緊密合作，尤其在電競場域的營造及講師推薦，讓樹德電競班的學生能夠得到最佳學習資源；對於校園戰隊經營，宏碁也持續提供同學賽事舞台，使樹德龍戰隊在不到三年的時間發展為一支共有67位選手，龐大且實力堅強的隊伍，分別在不同的遊戲項目中，爭取最好的成績．獲得許多榮譽，如在宏碁主辦的Predator盟校盃中取得冠軍，並代表台灣到泰國參加Predator League國際競賽，也曾代表高雄市教育局到上海參加城市盃競賽，戰果豐碩，獲獎連連；此次，樹德家商與宏碁公司簽訂更進一步的電子競技產學合作，將帶給樹德的電競特色專班不只專業教學設備，還有優質的產業師資，在協同教學的架構下，將具有實質且正面上的意義，讓學生贏在技職教育的起跑點。

(時報資訊)