據內政部房地產消費糾紛統計資料，「房屋漏水問題」經常性位居榜首或名列前茅。集合住宅減少衛浴設備漏水，降低排水噪音，解決住戶生活糾紛困擾，一直受到各方重視，當前，新冠疫情持續延燒，如何避免因衛浴設備漏水傳染疫情造成社區感染，更是民眾所關心。

台灣衛浴文化協會12月11日於南港展覽館辦理專門論壇，提出良策，建議規範集合住宅建築同層排水工法與設備系統。

台灣衛浴文化協會理事長黃世孟教授表示，日本1970年代住宅區分所有權法規明確定義，集合住宅排水配管設計必須配置樓版之上，配管不得進入他戶所有權範圍內。中國大陸2016年強制實施同層排水，上層衛生間器具和管道應採用同層排水形式，住宅廚房和衛生間的排水橫支管應設置在本層，不得穿越樓版進入他戶。截至目前台灣建築技術規則對於給排水管路配置範圍與施工方式並無明確規定，導致慣用貫穿樓版傳統工法。

黃世孟理事長建議，依據內政部建築研究所委託研究成果，增訂「建築技術規則」設備編第二章「給水排水系統及衛生設備」修訂第27條，並針對「建築物給排水設備設計規範」，制定4.1.3建築物採用同層排水系統，器具排水管和排水橫支管與衛生器具同層敷設不穿越結構樓板，管路設備規劃設計應符合規定。

黃世孟說，建築採用同層排水工法造價，提高建築結構體施工造價成本約1%~3%。傳統隔層排水工法造價雖具優勢，考量公寓大廈同層排水擁有專有獨立產權，管路設備容易檢修更新，省工省料省時且精準優點。建築初期成本雖略高，但長期降低建築物全生命週期營運成本。

黃世孟理事長希望，推動建築同層排水工法，結合整體衛浴設備系統，帶動營建施工技術及給排水管線設備，邁向廠製化、標準化、組裝化、量產化的工業化營建方向，提升台灣營建產業鏈的全面升級。

(時報資訊)