第一金(2892)旗下第一銀行統籌主辦建順煉鋼7年期新臺幣51.9億元聯貸案，今日下午舉辦簽約儀式。

第一銀行總經理鄭美玲及建順煉鋼董事長王丕彰共同主持簽約典禮，該聯貸案係由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，並邀集合作金庫、農業金庫、華南銀行、彰化銀行、高雄銀行、臺灣中小企業銀行、台中銀行及華泰銀行等8家金融機構參貸。聯貸銀行團將攜手建順煉鋼提升產能及升級製程，以具體行動響應政府「中小企業加速投資行動方案」。

建順煉鋼成立迄今40餘年，為國內少數煉鋼/熱軋一貫化製鋼廠，營運情形穩健，具備相當之市場地位。本次聯貸資金除償還既有負債及充實營運資金外，主係用於購置機器設備，透過煉軋設備之升級，引進智慧化高效製程，佈局高附加價值產品線。新產線投產後預計將提升3成產能，並可透過智慧物聯網(IOT)將數據回傳至資料庫加以分析利用，有助優化產能管理、提升工安水平，亦重視節能及資源循環利用，聚焦產業發展的同時，兼顧環境永續，以創造最大價值。

(時報資訊)