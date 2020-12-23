捷運工程局長陳文德親自導覽。(蔡依珍攝)

捷運工程局長陳文德親自導覽。(蔡依珍攝)

捷運工程局長陳文德親自導覽。(蔡依珍攝)

參觀民眾的手作創意卡片就掛在有歷史特色的建築紅磚牆面上，成為今年館內最巨幅的聖誕裝置。(蔡依珍攝)

桃園軌道願景館因應耶誕佳節，23日舉辦「幸福軌道‧愛分享」活動，邀請社會局輔導的11個社福團體近50名學生參訪，學子們透過轉播看到工區現況都讚嘆工程神奇，也期待桃園有自建的首條捷運，現場還有200張創意小卡排成的巨幅耶誕裝置，傳遞入館民眾的祝福。

桃園軌道願景館為今年耶誕既籌備「幸福軌道‧愛分享」活動，從12月中開始連續兩個週末假日，館內提供卡片、貼紙、繪圖工具等素材，讓入館民眾DIY製作耶誕卡，總共完成200張祝福小卡片，各展創意，有暖心的祝福、也有充滿正能量的加油打氣，完成後的卡片就掛在有歷史特色的建築紅磚牆面上，成為今年館內最巨幅的聖誕裝置。

捷運局也在耶誕夜前一日，邀請社會局輔導的11個「守護家庭小衛星」社福團體造訪，捷運工程局長陳文德親自導覽，學子們透過工區即時影像顯示器看到工區現況，尤其是高聳的墩柱林立，紛紛發出讚嘆，大小朋友們也等著體驗試坐人氣設施「桃園號小火車」，搭配著吉祥物「捷寶」逗趣的互動，讓軌道願景館充滿歡樂氣氛。

復興區三民教會牧師林蓓茹表示，非常感謝捷運局、社會局、桃園軌道願景館舉辦參訪活動，讓部落的家庭跟兒少認識桃園自己在蓋的捷運建設，豐富的體驗讓大家留下很棒的耶誕回憶。八德區茄明社區發展協會老師魏碧鞠說，社福工作很需要大眾運具的幫忙，非常期待捷運綠線的完工，「以後帶孩子們出去見識參訪，交通更方便！」

桃園願景館也致贈參觀民眾用心繪製的祝福卡片，以及軌道系列專屬聖誕禮物，桃園市長鄭文燦也寫下耶誕祝福，給予弱勢兒少更多的關懷與勉勵。

捷運工程局長陳文德表示，桃園軌道願景館就在桃園車站旁，以寓教於樂的方式展示桃園軌道的過去、現在與未來發展，是一個結合文化、教育、觀光與親子體驗的優質場館，希望這次「幸福軌道‧愛分享」活動，將桃園軌道願景館巨大的暖流傳遞出去，吸引更多民眾造訪，也歡迎學校或者團體預約參觀，了解桃園正在規畫建置當中的三心六線捷運路網建設。

(中時 )