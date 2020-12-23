「粉紅豬小妹玩樂日互動特展-高雄站」展覽將於24日在高雄駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫正式展出。展覽整體主要內容，以呈現多個陪伴佩佩成長、充滿美好回憶和歡笑的地方為特色，讓喜歡、對粉紅豬小妹為之瘋狂與著迷的大朋友、小朋友，除了能再次重溫與佩佩相處的歡樂時光，更能藉由各個展區內容精彩、驚喜、豐富度的程度不同，親身體驗其中樂趣，讓每一位前來欣賞的大小朋友，在過程中，一同尋找快樂的鑰匙，共同編織出屬於彼此難忘且深刻的美好回憶。

展區從軟墊遊戲區玩到跳泥巴，再從灌溉田園到參與跑步競賽，還原動畫裡的各種經典場景，加碼展出立體角色人物，並利用串聯互動科技如此新穎的模式來打造體感設施，讓家長們與孩子有更近距離的接觸，增進生活樂趣、升溫親子之間的情感關係。更棒的是，還能透過玩中學、學中玩激勵並啟發孩子們的創意思維，提升小朋友的學習意願。

「粉紅豬小妹玩樂日互動特展-高雄站」從明（24日）起至明年3月1日，於駁二藝術特區蓬萊B3、B4倉庫舉行，購票請洽寬宏售票系統。

(中時 )