擬參選台北市長的國民黨革實院長羅智強，被台北市都發局長林洲民點名，若他是台北市長，如何處理社宅問題？羅智強在臉書公開回應，認為租金要下修，市府不能用資本追逐的思維來制定社宅政策，且下任市長的社宅政策要進化，若是他就會重新檢視社宅新建案，盤點土地和市府財政，蓋社宅及托老托育中心、公共幼兒園等，並對空屋以提高租金補貼和降低補助門檻來取代社會住宅。最終他還隔空邀林洲民坐下來，聊聊社宅願景。

「我期待的台北市，是所有市民都能受到照顧的城市。」羅智強說，柯市長曾說「年輕人不一定要買得起，但至少住得起。」這段話溫暖了許多年輕人的心，包括他也認同。現在呢，到底那些人住得起社宅？

以最近引爆話題的明倫社宅為例，三房型4萬元的租金在當地或許不貴，但這樣的價格，是否有照顧到年輕人？柯市長說，不要讓抽中社宅變成中樂透；但他認為，市府該提供的是讓年輕人有一個「喘口氣機會」。

羅智強表示，社宅是不能租一輩子的，最長就是3＋3＝6年。他希望讓台北市的年輕人或弱勢，在住進社宅的6年內，可以利用較為低廉的租金，讓自己生活壓力喘口氣，也能有餘裕做未來儲備。

當然，還是得感謝柯文哲市長的付出，在柯任內，台北市將會多出1萬5千戶的社會住宅。他也希望在議會的質詢下，柯市長能讓租金下修到一定的比例，畢竟市府不是建商，不宜純粹用資本追逐的思維來制定社宅政策。

羅智強認為，蓋了1萬5千戶社宅後，下一任台北市長的社宅政策應再進化，因為除了年輕人，台北市還有許多族群需要幫助，不敢生兒育女的年輕夫妻、身障者家庭、長輩的晚年安養，這些朋友，都需要台北市政府的政策及硬體環境來支持。

他說，如果他擔任台北市長，會重新檢視社宅新建案，盤點土地和市府財政。台北市寸土寸金，若有多餘的土地，除了蓋社宅之外，托老托育中心、公共幼兒園，都是很重要的選項。

而針對租屋族，市府則應換位思考。台北市仍有不少空房待租，提高租金補貼和降低補助門檻來取代社會住宅，除了能降低北市空屋率，更讓市民的選擇更自由，這也是一個可以思考的方向。

羅智強表示，他期待的台北市，是所有民眾都能受到照顧的城市，也許這樣的想法太浪漫，所以他需要很多朋友一起努力，包含林洲民先生，「我相信您在都發局長任內一定有不少想法，既然您點了我的名，我也想找個時間向您請益，咱們找一天坐下來，聊聊北市的社宅願景，如何？」

(中時 )