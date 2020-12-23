長榮航23日再度針對紐西蘭籍機長確診一事發表聲明。長榮航說，對國民全體防疫造成的影響深自檢討，並向第一線防疫人員、全體社會大眾致上最高的歉意。

針對本次事件，長榮航空向社會大眾說明：

一、長榮航空對所有員工一視同仁，一旦員工有違規情形，就會展開事實調查，確認後則召開紀律委員會予以處分。自12月18日疫情指揮中心公布機師確診以來，長榮航空立即配合疫調並展開事實調查，目前已調閱外站監視器影像，以確認機師是否在外站確實遵守規定、並蒐集機上執勤是否違規的證據。

二、發生本次事件以後，長榮航空立即加強以下的防疫措施與管理制度，包含：外站取餐規範更加嚴格，除了戴口罩外，增加戴護目鏡及手套取餐之規範；在機上無論是飲水或飲食，一次只能有一位機師取下口罩；更新本站防疫宿舍門鎖為記錄式等，持續宣導員工防疫不分職級並建立特別回報機制，要求員工遇同事違反防疫規定，應回報公司，公司後續將調查並給予處分。

三、目前紐籍機師尚在負壓隔離病房接受治療，長榮航空已訂於今日下午4:30以電話連線之方式召開紀律委員會，做出懲處。

四、未來長榮航空將持續配合主管機關精進各項防疫措施，持續檢視公司各項防疫標準作業程序，做好最嚴謹的防疫規畫。

(工商 )