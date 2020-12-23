由兆豐銀行統籌主辦並擔任管理銀行的永豐金租賃（股）公司香港子公司SinoPac Capital International（HK）Limited（永豐金資本國際香港）的美金1.6億元聯貸案，在23日順利完成簽約，該案借款年期為3年，必要時可再延長1年，由兆豐銀總經理蔡永義和永豐金租賃董事長魏哲弘、永豐金資本國際（香港）董事代表林佳亨共同出席完成簽約儀式。

該聯貸案的參貸銀行，還包括合作金庫、第一銀行、彰化銀行、上海商銀、新光銀行、臺灣企銀、日盛銀行、高雄銀行及遠東銀行，合計10家銀行共襄盛舉，該案的超額認購倍數達1.36倍，最終以1.6億美元結案。

對於該聯貸案，兆豐銀指出亦為政府新南向政策相關的聯貸案。兆豐銀說明，永豐金資本國際（香港）是永豐金租賃布局香港、東南亞及境外市場所成立的重要子公司，香港子公司主要延續原BVI子公司-SinoPac Capital International Limited的業務發展方向，提供海外台商等客群在兩岸、東南亞及境外等地之融資管道，主要營運項目為海外機器設備、原物料及船舶等融資及分期付款業務，除能協助企業取得營運所需資金外，也配合政府新南向政策及各項產業國際化政策，提供台灣中小企業前進海外拓展商機的協助。

母公司永豐金租賃則是永豐金控100％持股的子公司，近年除深耕台灣、西進大陸，也布局東南亞及境外等市場；該案資金用途為充實中期營運週轉金，在各大行庫踴躍認參下，超額募集逾1.36倍，最終以美金1.6億元簽約，除了顯示銀行團對該公司及經營團隊的肯定，亦意謂目前銀行的美元資金也正積極尋找放款去處。

(工商 )