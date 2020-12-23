2020現代財經新聞獎23日頒獎，本報「銀色海嘯來襲」系列報導獲報紙類財經新聞報導獎優等，評審認為系列報導深入分析現行長照政策執行存在的問題，提出的政策建議也具體可行，值得推薦。

2020年當新冠肺炎疫情在全球肆虐之際，台灣的銀色海嘯也提前來襲。台灣今年正式進入人口負成長；2025年將邁入超高齡社會，每五人就有一人是65歲以上老人，台灣老得太快太猛，從高齡社會到超高齡社會只花了七年；2055年將追上目前全球最老的國家日本。台灣老化的失速列車，長照卻跟不上。

因此，本報在9月底推出「銀色海嘯來襲」系列報導，從現象面深入剖析台灣的長照資源嚴重匱乏、檢討蔡政府上台後大力推動的長照2.0政策，及勾繪國人安享晚年的理想境界。我們主張國家領導人應提出解決對策，否則排山倒海而來的銀色海嘯，將衝垮台灣的經濟發展；政府也應拿出當年開辦全民健保的魄力，打造涵蓋所有長照需求人口、規模千億的全覆蓋式長照體系。

目前不論是離島偏鄉或者是都會地區的長照資源都很匱乏，蔡政府上台後大力推動的長照2.0，設計之初以300億元為規模，在經費有限下，力推居家服務、社區日照據點遍地開花，偏重照顧輕中度症者，卻輕忽最迫切需要照顧的重症者，及住宿式長照機構嚴重不足。

2025年超高齡社會即將到來，全台將有百萬的失能失智人口，希望藉由我們的報導，能夠鞭策政府正視2025年即將到來的銀色海嘯。

(工商 )