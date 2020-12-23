倫元投顧分析師陳學進表示，台股23日開平震盪走高，終場上漲45.63點，漲幅0.32％，收在14,223.09點；櫃買指數亦同步上漲1.69點，漲幅0.95％，收在179.45點；三大法人進出方面，外資轉買6.84億元，投信續賣6.86億元，自營商賣超4.85億元，惟外資法人於台指期賣超1,072口多單，累計淨空單部位為6,799口，心態轉趨謹慎保守。

新冠疫情風暴再起，英國、南非均發現變異新冠病毒株，國內亦新增本土確診個案，使台股應聲下殺。不過，對於短線的拉回，投資人可就三方面作觀察，首先，新冠疫苗於歐美開始施打後，可望帶動產業及區域經濟復甦；此外，全球資金行情持續延燒、財政貨幣刺激齊發，資金熱錢效應仍持續發酵中，情況並未改變；最後，在多頭架構中，市場最擔憂的就是人氣潰散，惟近期隨年底法人、集團作帳行情持續展開，包括鋼鐵、航運類股持續強勢上攻，顯見市場人氣尚在。

個股方面，本周納入投資組合的陽明，貨運需求大增、船隊再添生力軍，營運一路看旺至明年，在內外資法人大戶心態積極偏多下，只要量價不失控，預期後市仍有上漲機會可期，逢低值得留意。

展望後市，在市場資金的簇擁下，預期明年農曆年前台股仍有高點可期，惟部分個股由於累積漲幅已大，投資人宜採取「高出低進」價差策略因應。此外，晶圓代工、積體電路（ASIC）設計、矽晶圓、被動元件、面板、驅動IC設計、封測、車用零件、風電、太陽能、網通等族群，逢低均值得留意。

(工商 )