逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚

運達投顧分析師洪任浚表示，台股經22日的洗盤後，市場23日明顯冷靜許多，呈現量縮整理格局，且關鍵價位有守、未跌破支撐點，顯見多頭趨勢尚在，後市仍有創高空間。不過，資金流向再度出現變化，漲多鋼鐵股進入高檔震盪整理，電子買盤順勢回流，原物料族群短線將進入休息，可望轉由電子類股接棒演出。

而電子族群當中，快充族群成長力強。蘋果不再附充電器除了環保考量外，更代表其設備進入快充時代，當電池容量越來越大，快充需求亦提升。該策略可望帶動其他品牌手機跟進，整體產業規模將大幅成長。

全球USB-PD晶片市場，全球僅四家廠商通過認證，台廠即包辦偉詮電、天鈺兩家。其中，偉詮電所研發之高通Quick Charge快充協議等數款快充晶片，預計於明年上半年量產，11月每股盈餘高達0.68元，基本面表現優異、股價尚未完全反映其應有價值；天鈺則以新產品JD6632搶攻Quick Charge 3+市場，帶動11月營收年增逾七成，股價23日亮燈漲停。在產業趨勢推升下，只要供給並未大幅增加，相關產品銷售將持續向上成長。

個股方面，本周納入投資組合的威致，國際廢鋼價格大漲、鋼筋價格調升，產業趨勢向上，獲利有望提升。

(工商 )