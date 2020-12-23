搶攻年產值高達550億元的手搖茶飲商機，美而美餐飲連鎖集團旗下連鎖茶飲「康青龍」宣布數位轉型布局，即日起推出官方會員專屬App，第一階段將於全台門市進行會員電子集點、數位優惠券兌換等服務。明年更將加入KQ PAY、線上點餐等便捷功能，致力於優化手搖飲店的購物體驗。

為歡慶APP上線，康青龍並祭出早鳥註冊好康3重送，包括10,000杯人氣沁心金萱免費喝、滿100元折10元折價券、1/31前限量人氣飲品兌換券週週送。

國人愛喝手搖飲，據財政部統計資料庫資料顯示，2019年台灣手搖飲商機已達550億，且店家數年增率更是高達16.4%。康青龍人文茶飲也透過線上問卷調查註1發現，近6成消費者一週至少喝2杯手搖飲，其中達15%受訪者則幾乎一天一杯其中近6成消費者回應消費目的主要追求手搖飲帶來的療癒感，顯見手搖飲與台灣消費者生活密不可分。

康青龍調查發現，上班族和學生為購買手搖飲的最主要客層，達6成上班族購買手搖飲為求「療癒」，排解生活壓力；最愛邊喝邊「嚼」的是「珍珠」與「芋圓」。為優化消費者體驗、加深與會員互動，康青龍決定啟動數位轉型布局。

手搖飲已成全民運動，為了解國人購買手搖飲偏好，康青龍進行線上消費者調查。調查結果發現，近6成消費者一週至少喝2杯手搖飲，15%受訪者更幾乎一天一杯；其中近6成消費者回應消費目的主要追求手搖飲帶來的療癒感。上班族和學生最愛買手搖飲，達6成上班族購買手搖飲為求「療癒」；配料則最喜歡「珍珠」(64%)與「芋圓」(20%)。此外，透過調查也發現消費者數位消費行為，偏好以會員App進行優惠券兌換(61%)、線上點餐(48%)與紅利集點(45%)。

康青龍近年積極推動數位轉型，除了自2015年導入加盟主雲端訂貨與商用數位面板系統，以大數據分析各區銷售狀況，並能即時推播新品上市訊息，康青龍更宣布23日起推出全新會員App。會員除了可從App中累積紅利點數，獲得會員專屬優惠及門市最新活動消息外，甚至還可統整所有優惠券至同一處，讓消費者的優惠券不會因為忘記使用而過期，未來也將開放app飲料預訂、KQ PAY電子支付等功能，虛實整合O2O服務。

美而美餐飲連鎖集團暨康青龍人文茶飲總經理賴威光表示：「會員App的推出對康青龍而言是數位轉型的重要關鍵。我們希望透過App的會員資料，更深刻了解消費者對飲品口味、服務及回饋的偏好與需求，除了透過資料分析精進會員服務優化，未來更可參考這些資料推出更多符合喜好的新品，強化會員經濟。數位化也可逐漸淘汰過去使用的紙本會員卡，讓康青龍朝著綠色企業目標前進。」

為歡慶康青龍會員App上線，首波註冊即可享10,000杯人氣沁心金萱免費喝、滿$100折$10折價券、限量人氣飲品週週送的好康3重送。上線首日更於永康旗艦店加碼進行聖誕App人快閃活動，凡完成指定任務的會員即可獲得康青龍好康環保杯乙杯，每人限換一次、數量有限送完為止。此外，康青龍會員也推出寵愛升等機制，只要於2021年1月底前完成升等，除專屬免費飲品、生日禮金等升等好禮外，還可再加碼抽iPhone 12。

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