花蓮縣環保局向中央爭取上億元經費，特別購置挖土機等重型機具，縣長徐榛蔚（前排右3）分別將車輛配發給各鄉鎮市公所。（王志偉攝）

41部清潔車輛特種機具，為歷年之最，有資源回收車、垃圾車11輛、大型鏟裝機、挖土機等。（王志偉攝）

花蓮縣環保局向中央爭取上億元經費，購置41輛資源回收車及輪式裝載機等重型機具，是歷年來最多。縣長徐榛蔚今將將象徵車輛的鑰匙，交給13鄉鎮市首長及代表，希望能為清潔隊員工作增添利器，維護環境衛生更具信心。

花蓮縣獲環保署補助1億414萬3500元整，採購41部清潔車輛特種機具，為歷年之最，包括資源回收16車輛、垃圾車11輛、鏟裝機4台、挖土機8台、灑水車1輛、鏟土機1台，還購置554套輕便工作服、洗衣機、清潔隊安全防護裝備，讓清潔隊員從事垃圾收集分類和資源回收時能有安全、清淨的工作防護。

徐榛蔚表示，爭取環保署經費購置清潔大型機具，汰舊換新，能提升環境清潔工作效率。清潔隊員是守護花蓮環境的先鋒，更是民眾接觸環保的第一線人員，為照護清潔隊員，也同時改善清潔隊員的服裝及盥洗的設施設備，讓隊員在安全無虞下，達成清淨花蓮環境的使命。徐榛蔚並強調，清淨環境的工作，不能單靠清潔隊員，還要民眾一起努力，家園才能更乾淨。

環保局長饒忠表示，41輛資源回收車及輪式裝載機等重型機具，是歷年來最多，採購前先調查13鄉鎮清潔最先需要汰換的車輛，依據實際需求採購不同車輛與機具，例如山地鄉需要「小山貓」，方便耕地環保。

吉安鄉公所清潔隊長樊一明說，清潔隊的挖土機都使用10年以上，十分老舊，經常需要維修，感謝環保局新購挖土機，有新的機具有很大實質的幫助，針對垃圾場清理等很方便。

(中時 )