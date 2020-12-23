受文化部影視及流行音樂產業局委託，旨在鼓勵新銳創作者的金穗獎與優良電影劇本將由台北金馬影展執行委員會承辦，也將帶來一些新轉變。金馬創投會議將集結更多產業資源，除了為優良電影劇本入選案舉辦講座及工作坊之外，更將把劇本媒合會與金馬創投入選企劃案會議一同舉辦；金穗獎最佳導演則有機會保送進入金馬電影學院，首次增設的「金穗大獎」將不分組別、類型，讓所有入圍者皆有機會角逐。新年度新氣象，報名將於12月28日展開。

以短片為獎勵對象的金穗獎，總獎金高達540萬，是不少台灣重要影人的搖籃。舉凡國際知名的導演李安、蔡明亮，到今年入圍多項金馬獎的黃信堯、柯貞年，都曾受過肯定。近年金穗獎競爭激烈，有時學生作品甚至青出於藍，因此這屆除了各類最佳影片，將首度打破建置，讓所有入圍作品都可角逐獎金高達60萬元的「金穗大獎」。

「評審團特別獎」也將由評審視每屆情況頒給傑出影片，讓鼓勵方向更加自由多元。而「個人單項表現獎」獲「最佳導演」之得主，若同時符合金馬電影學院報名資格，還可獲得保送入學，接受業界大師指導。在評審團選出的得主之外，還另設「觀眾票選獎」、「影評人推薦獎」、「社群名人推薦獎」等獎項，讓新銳影像創作能被更多人看到及肯定。

金馬執委會將為優良電影劇本帶來打通任督二脈的工作坊，也將借重已成功媒合104部電影的金馬創投會議，為劇本打造專屬的媒合會，更完善緊密地與產業接軌，促成劇本得以被攝製。因應近年報名件數倍增的情況，優良劇本也將改至九月下旬前宣布入圍名單，讓評審有充分的審閱時間選出好作品。

第43屆金穗獎與優良電影劇本報名時間為2020年12月28日起，2021年2月1日截止收件，更多詳細內容請上金穗獎與優良電影劇本網站查詢。

(中時 )