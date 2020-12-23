雲林縣政府活化北港鎮自來水廠歷史建築群，訴說水道頭的前世今生。（張朝欣攝）

雲林縣政府打造雲林新亮點！去年動工活化的北港鎮第1自來水廠員工宿舍歷史建築群，23日啟用並規畫「雲水千流」展覽，藉由展覽主題「水道頭的前世與今生」，呈現北港的百年人文脈絡、媽祖信仰與產業特色，吸引許多民眾搶先拍照打卡。

北港第1自來水廠目前由雲林縣政府向自來水公司承租，活化為「水道頭文化園區」，園區內的10角水塔整修後成為全台獨一無二的遊客中心，但水塔旁的5間員工宿舍閒置多年毀損嚴重，與周邊美麗景觀格格不入。

縣政府先將員工宿舍群列為歷史建築，再向文化部爭取經費整修活化，23日啟用典禮由雲林縣副縣長謝淑亞、縣文觀處長陳璧君、縣府總顧問張清良等人共同主持，數十名地方文史工作者到場見證活化前後水道頭的「前世與今生」。

謝淑亞表示，「雲水千流」展覽以水道頭歷史及北港媽祖信仰文化為核心，從「水源」與「母親」的概念出發，結合當代美學與淨水場淨水過程，讓民眾感受兼具復古元素與未來感的自來水廠。

陳璧君指出，此次展覽邀請曾奪得德國紅點設計大獎的劉經緯設計師，與多名年輕藝術家聯手，以「北港」與「水」進行創作，希望透過新生代藝術家的巧思，吸引更多年輕世代關注。

地方文史工作者蔡享潤則建議，未來宿舍群可規畫為類似日本的「職人工藝館」，由在地工藝師進駐，介紹雲林的各種特色工藝。

「雲水千流」展覽即日起至明年1月23日，現場還可欣賞雲林縣文化貢獻獎得主紀雅博老師所蒐藏的北港水道頭藍晒圖，一窺90多年前水道頭的原初模樣。

雲林縣北港鎮自來水廠歷史建築群經活化，成為打卡新亮點。（張朝欣攝）

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