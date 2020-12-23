大陸銀保監主席郭樹清23日主持召開黨委擴大會議，要求認真領悟在嚴峻挑戰下做好經濟的五個根本規律性工作，準確把握2021年經濟總體要求、主要目標、政策取向和重點任務，結合銀行業保險業細部實際落實。

陸媒引述會議指出，未來將加快構建金融服務實體經濟的機制，促進經濟轉型和結構調整，增強產業供應鏈自控能力，暢通大陸內循環。目標為推進更高水平金融開放，並促進國內國際「雙循環」。

其次，提升國民經濟整體效能，持續優化金融資源配置，加大對科技創新、小微企業、綠色發展的金融支持，強化普惠金融服務。支持擴大國內需求，激發消費潛在活力。

三則為掌握各種存量風險化解和增量風險防範。保持宏觀槓桿率基本穩定，前瞻應對不良資產反彈，精準防控重點領域金融風險。多管道補充銀行資本金，推動中小銀行深化改革，堅決打擊各種逃廢債行為。

四是深化金融供給側結構性改革，加快推動理財、信託轉型發展，培育壯大機構投資者，完善債券市場法制，促進多層次資本市場發展。最後是完善現代金融監管體系，強化反壟斷和防止資本無序擴張，堅持金融創新必須在審慎監管的前提下進行。

(工商 )