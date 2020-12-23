連接器廠—湧德(3689)垂直整合線材及矽膠產品，並積極投入產線自動化，降低了紅色供應鏈崛起的衝擊，隨著網通市場需求成長，且公司透過子公司跨入TWS(無線藍芽耳機)、穿戴裝置及霧化器產品，湧德董事長陳伯榕表示，明年子公司佔營收比重可望達10%，明年營收成長沒有問題，獲利也會比今年好。

湧德主要產品為整合型RJ45，過去主要應用為PC，受到大陸紅色供應鏈崛起影響，產品價格競爭激烈，為強化競爭力，湧德一方面將產品線朝網通產品布局，積極拓展RJ45在網通產品的應用，原本的整合式元件(含濾波器及機構件)也因應客戶需求提供分離元件，另一方面，在生產端積極導入自動化產線，目前公司產線機器手臂因搭載鏡頭視覺系統，可以模仿手做到對接，不僅縮減工廠人力需求，亦大幅提升公司生產技術及產品良率，讓公司在紅色供應鏈及人工成本年年高漲下，毛利率還能維持在一定的水準。

在子公司方面，目前湧德旗下有生產SMD type電感的泉德、生產矽膠產品的德洋、自動化設備/零件代工生產的艾特捷及生產客製化線材組裝的翰聯4家子公司，其中德洋的產品已開始出貨穿戴式產品，透過湧德平台運作，亦已切入TWS及霧化器等產品，預估明年子公司佔湧德營收比重可望達10%。

湧德前3季稅後盈餘為1.25億元，年成長2.2倍，每股盈餘為1.8元，累計前11月合併營收為45.7億元，年成長7.41%。

展望明年，陳伯榕表示，明年主要成長動能來自於網通，消費性產品也會比今年好一點，目前訂單已看到明年1月及2月，明年營收成長沒有問題，第2季毛利率才是公司正常毛利率，隨著自動化效益顯現，明年獲利會比今年好。

(時報資訊)