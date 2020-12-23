渡過今年上半年營運谷底，縮時相機廠—邑錡(7402)自今年下半年回神，明年可望重啟成長，邑錡董事長陳世哲表示，明年OBM及ODM兩大事業都會成長，受惠於新晶片成功於下半年開發完成，預估明年營收將較今年大幅成長，獲利亦可望遠優於今年。

邑錡今天下午舉行法說會，全球新冠肺炎疫情自今年初大爆發，致使邑錡今年上半年OBM及ODM兩大業務受到不小的衝擊，所幸Brinno自有品牌在疫情期間展現銷售靈活性，縮時攝影於建築、研究、創意等行業的多樣性加值應用，降低了疫情對公司的衝擊，今年前3季稅後盈餘為1682萬元，每股盈餘為0.72元，累計前11月合併營收3.73億元，年減31.6%。

邑錡近幾年強化OBM市場佈局，成果已陸續顯現，去年邑錡的ODM和OBM的佔比為62%、38%，今年前11月兩大事業佔比分別為52%及48%，邑錡預估，12月OBM的出貨還會拉升，全年佔比可望成為51%、49%。

受惠於新晶片成功在今年下半年開發完成，且公司拿下的美國軍工客戶微光影像裝置專案產品已進入研發後期階段，而邑錡亦已拿下了另一個軍工案，此案的營收貢獻金額比前案多出50%，由於新案都將於明年出貨，讓邑錡樂觀看待明年營運。

陳世哲表示，明年OBM及ODM兩大業務都會成長，由於在手訂單量大增，今年獲利可望與去年相近，明年營收及獲利則可望較今年大幅成長，有機會創下歷年新高。

(時報資訊)