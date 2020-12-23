印尼政府在今年7月時宣布明年移工將「零付費」，包括來回機票等11項費用都將由我僱主負擔，我國與印尼今天舉行首度會議，會中確認明年1月15日起實施的「零付費」適用所有印尼移工輸出的14個國家，對象則僅針對家庭看護工及幫傭，不會對現有的近20萬個家庭有立即的影響。

今天會議在台北時間11點、印尼時間10點舉行，一共有6個單位參與，印尼方由印尼移工保護局、印尼勞工部、印尼駐台代表處參與；我方則有包括勞動部、外交部及駐印代表處參與。

代表我國談判的勞動部常務次長林三貴轉述表示，會中針對「零付費」適用的對象釐清，印方指出該規範為依照其憲法給予保護局實施相關的措施，適用包括台灣在內的14個國家，僅適用家庭看護工、家庭幫傭等，主要則適用在新引進的移工。

而印尼政府要求我國移工僱主支付的11項目，包括往返機票、工作簽證、勞動契約驗證、公司服務費、護照更換、良民證、印尼海外勞工社會保險、海外健康檢查、其他國家要求進行補充檢查項目、印尼國內出發地點當地交通運輸費用及住宿費用等。

勞部部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠說，本次會議共討論到包括往返機票、交通費、工作簽證、勞動契約驗證費、護照費及良民證等費用問題，如其中交通費涉及各地至機場遠近不一，印尼方將再提供詳細的標準予台灣參考；而工作簽證費建議由移工自行負擔，護照費、良民證等則建議應由印尼政府負擔。

至於其他未觸及的如社會保險、住宿、海外仲介費等將在下一次會議中討論，林三貴指出，今天僅有討論到部分項目，後續也會討論到費用等，部分細項印方仍無法給我國明確答覆，預計2星期後再做下次會談。

(中時 )