雲林縣麥寮鄉台塑六輕發送300萬元獎助學金，學子喜迎耶誕歲末禮物。（張朝欣攝）

雲林縣麥寮鄉台塑六輕23日發放「王詹樣基金會獎助學金」，共有雲林縣1000餘名學子受惠，總金額高達303萬元，林姓家長表示獎助學金不僅減輕家裡的經濟負擔，也讓子女懂得感恩，獲獎學生則說這是最好的耶誕歲末禮物。

台塑六輕為鼓勵廠區鄰近鄉鎮子弟努力向學，辦理「王詹樣基金會獎助學金」活動，23日由六輕「廠鄉促進會」志工愛心宅急便，將獎助學金送到每名學子家裡，讓家長們感到很貼心。

陪同發放獎助學金的村長表示，台塑獎助學金開辦後，地方就讀公立大學人數逐年增加，其中不乏台、清、交等名校，可見自從台塑來到雲林，不僅帶動沿海地區經濟發展，更帶給學子實質的幫助。

台西鄉1名學生說從高中到現在就讀大學，已領取5次台塑獎助學金，家裡牆壁貼滿台塑頒發的獎狀，藉以激勵自己持續努力，一定要把獎助學金領好領滿。

「王詹樣基金會獎助學金」發放低收入戶大學生每人1萬元、高中5000元；中低收入戶大學生5000元，高中生3000元；一般家庭大學生2500元，高中生1500元。自2004年開辦以來，已嘉惠1萬8000多名學子。

六輕管理部副總經理陳文仰指出，「王詹樣基金會」除了頒發獎助學金，2019年起捐贈雲林縣國中小學午餐食材經費，同時推動早療服務提升計畫，幫助80多個早療單位，亦與雲林第2監獄長期合作，協助收容人學習一技之長。

(中時 )