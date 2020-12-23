苗栗縣政府家庭教育中心鼓勵家庭溝通互動，共同珍愛家庭價值、重視孝道傳統，辦理慈孝家庭楷模選拔，今年評選出國小組10名、國中組8名及高中職組5名，23日苗栗縣長徐耀昌頒獎表揚，期許優秀慈孝家庭楷模能成為民眾學習的指標，共同創造「父母慈、子女孝」的幸福苗栗。

徐耀昌等人23日頒獎表揚23位慈孝家庭楷模，其中國小組第一名的銅鑼國小6年級學生張翊芸，除乖巧懂事、謹慎細心外，平常也會在自己父母開設的餐飲工作中幫忙，成為家中不可或缺的助力，而父親也給予孩子期許，希望能在畢業前與張翊芸一起爬一座高山，象徵家人對她未來的祝福。

「百善孝為先！」徐耀昌表示，家庭融洽安康是維繫社會和諧的關鍵，而孝道是國家社會安定的重要根基，表揚慈孝家庭的意義，在於喚醒大家重視固有傳統美德，每個得獎的慈孝家庭，背後都有個動人的故事，也有親慈子孝、兄友弟恭、互助扶持、共學成長的愛家行動與表現，事蹟讓人感佩。

(中時 )