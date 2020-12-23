中澳貿易爭端不斷面對大陸各種進口管制，澳洲一方面為煤炭放低姿態，一方面宣稱準備為大麥被加徵80%關稅問題上告到WTO(世界貿易組織)，終於在上周（16日）採取行動了。但澳媒卻發現，澳洲政府兩年前在5G建設中禁用華為時，就在WTO給自己挖了一個坑。

根據澳洲《悉尼先驅晨報》報導，在澳洲政府就大麥關稅問題向WTO提起申述的兩天後（12月18日），該報社及《時代報》獲得了一份「機密文件」，大陸曾在2019年向WTO提到，華為在澳洲受到「歧視性市場准入禁令」（discriminatory market access prohibition）。

報導指出，這份文件顯示，儘管澳洲政府堅決否認上述指控，但包括外交部長瑪麗斯·佩恩在內的多名部長曾親口承認，在這一問題上，各營運商有不同的優先順序和義務。此外，陸方談判代表還提及，澳洲沒有將其禁止大陸營運商的決定通知WTO，且沒有公布任何公開的官方文件。同時，這份文件也曝露了一大問題，澳洲在5G建設領域禁用華為的論點不足；而這個由澳洲政府親自挖下的坑，將不利於該國推動WTO在大麥關稅問題上對大陸展開調查。

今年5月，大陸宣布對原產於澳洲的進口大麥徵收73.6%反傾銷稅、6.9%反補貼稅，徵收期限為5年。澳洲3個月後對此提出申訴，要求大陸複審對澳大麥「雙反」關稅，被陸方拒絕。此後，澳洲政府一直揚言要去WTO告狀，終於在12月16日正式提起申訴。澳貿易部長伯明翰坦承，這起申訴的處理預計需要耗費數年時間，但仍表現得信心十足，宣稱申訴「勝算很高」。而就在兩天後，澳媒獲得了一份WTO會議紀要，將中澳兩國圍繞華為的爭端再次擺在聚光燈之下。

對此，陸媒《觀察者網》指出，2018年，澳洲政府假借「國家安全」為由，禁止華為參與該國5G建設。澳政府竭力否認此舉具有歧視性，聲稱其5G禁令對所有5G網絡供應商做出限制，並非專門針對大陸營運商華為和中興。但澳洲程序不當，充滿商業歧視意味，與之形成呈現鮮明對比的是，大陸對澳洲大麥的反傾銷和反補貼調查持續了1年多之久，於今年5月才公布調查的最終裁定結果。

報導分析，就在禁令頒布不久後，2018年8月27日，澳洲《天空新聞》主持人曾問道，禁令是否意味著華為及中興不能參與5G建設，澳洲外交部長佩恩回答，在這個問題上是這樣，因為他們（營運商）有不同的優先順序或不同的義務。後來，大陸在2019年4月向WTO提出非正式申訴，稱澳洲的禁令「明顯歧視」大陸及華為，此舉涉嫌違背WTO相關規定。

而《悉尼先驅晨報》也強調，大陸有關華為的申訴尚未展開正式調查，但現在可能因為澳洲在WTO提出的大麥關稅申訴而重新升級。除了被澳洲部長親口證實的歧視行行為外，澳洲還給自己埋下了另外一個坑——程序不合規範問題。

由上述WTO會議紀要顯示，陸方談判代表曾表示，澳洲沒有將其禁止大陸營運商的決定通知WTO，沒有公布任何公開的官方文件。報導並提到，2018年，華為澳洲前董事長洛德（John Lord）在接到前通訊部部長達克（Mike Mrdak）的電話5分鐘後，媒體就被告知「華為不被允許參加5G建設」，兩年後，此通知的正式文件仍未被公布。2019年，大陸向WTO提出申訴時，也駁回了澳方所謂華為構成國家安全威脅的說法。

澳洲前總理特恩布爾（Malcolm Turnbull）曾三次要求澳洲信號局（澳情報機構，簡稱ASD）評估允許華為參與5G網絡的安全風險是否可以控制，但均遭到拒絕。ASD宣稱，（威脅）不可能減輕。根據會議紀要顯示，陸方談判代表表示，華為嚴格遵守國際5G標準化組織3Gppp的規定，還提出質疑詢問澳洲究竟是使用何種安全標準來審批5G網絡。5G和5G安全的強制性標準是由3Gppp設定，世界主要運營商和供應商都必須遵守。

(中時新聞網)