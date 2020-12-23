憨兒小梅操作真空封口機。（林雅惠攝）

歲末年終，家家戶戶開始準備新春團圓聚餐，喜憨兒愛點心庇護工場推出「牛轉錢坤」年菜禮盒，豐盛的冷凍年菜，只要加熱就能簡單上桌，為婆媽們節省時間，讓全家人輕鬆享受團聚時光，滿足味蕾又能幫助憨兒。

喜憨兒基金會副執行長羅淑霞表示，為了協助憨兒培養工作技能，庇護工場與漢典食品及錦霞樓技術合作，生產各式冷凍食品，讓工場內的12名憨兒，在師傅與老師帶領下，學會產品製作、包裝及出貨等工作。

輕度智能障礙的小梅，在庇護工場從事她第一份工作，之前跟隨媽媽在家做家庭代工的她，訓練出一雙巧手及細心，由於在工場是負責秤重及真空封口，面對這項高要求品質的項目，老師利用圖像輔具及個人化職務設計，讓小梅很快在3、4個月就順利上手。

喜憨兒愛點心庇護工場通過ISO 22000及HACCP雙認證，以食品安全最高規格來製作冷凍食品，每年持續推出新菜色，讓消費者有更多的選擇。

今年新品手路菜八寶豬肚湯，是將干貝、香菇等豐富配料加上豬肚，使用高湯蒸煮6小時，鎖住食材天然風味；福壽雙全燉圓蹄，是細火慢燉的豬腳湯，適合給長輩添福壽，歡迎大家向庇護工場購買年菜，讓憨兒們獲得更多鼓勵。

(中時 )