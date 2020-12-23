吳慷仁在片中吃定臉臭心善的艾怡良。（華納兄弟提供）

吳慷仁、艾怡良、傅孟柏、9m88攜手演出的《我沒有談的那場戀愛》將於農曆春節上映，金曲歌后艾怡良獻出「演員」初體驗，感慨寫道：「嚴格來說我是糊裏糊塗就走到了這裡，這部電影從開拍到殺青，到現在好像真的要啟動了，一切我都還在體驗。我很少幻想自己是別人，但是我現在真的是『郭勤勤』了，我們一起認識她。」

艾怡良坦言：「第一次演出當然壓力蠻大，但是也試著想辦法習慣，到後期甚至有點期待。」在片中飾演的女主角「郭勤勤」，是個沒有戀愛天分的理工女生，她也形容角色是一個外冷內暖的女孩子，「她對很多事都有想法但很少輕易說出口。演出之前我很擔心自己當不了另一個人，後來才覺得，自己的某個部分，其實就是她」。

她在片中也嘗試百變造型，其中因暗戀同事傅孟柏，一心想成為他愛慕的「爆炸頭」女生類型，而把自己柔順長髮變成搞笑蓬蓬頭。談起這場戲，艾怡良透露其實這個髮型是頂假髮，「我們花了好幾次試做頭膜，一開始蠻怕自己詮釋不好這麼有態度的髮型，後來看大家似乎滿喜歡的，我就放心了」。

該片23日釋出前導預告，男主角吳慷仁以「花形壯美男」的形象，詮釋一名桃花滿天的廣告才子，總是嘻皮笑臉的遊戲人間，一出口就是讓人分不清是實話，還是玩笑話的人生金句。在他跌落谷底之際，雖有眾多女友卻無處可歸，只好吃定了臉臭心善的女主角艾怡良，硬是賴在她的人生裡。明年2月10日全台上映。

傅孟柏詮釋的「不解風情理工男」讓艾怡良無奈。（華納兄弟提供）

吳慷仁和9m88在片中有對手戲。（華納兄弟提供）

(中時 )