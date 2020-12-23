一名32歲女性不孕患者，在接受子宮輸卵管攝影檢查時，先是使用水性顯影劑檢查，結果顯示兩側輸卵管阻塞不通，原以為之後只能靠試管嬰兒療程懷孕，與醫師討論後，決定使用自費油性顯影劑再檢查一次，結果發現輸卵管阻塞狀況竟然通了，最後也順利懷孕。

李俊逸醫師說明，若輸卵管阻塞便無法自然懷孕，因此在不孕症療程前，會先安排子宮輸卵管攝影檢查。(示意圖/健康醫療網提供)

●子宮輸卵管攝影配油性顯影劑 提升懷孕率

不孕症科主治醫師李俊逸表示，油性顯影劑因為比重較水性顯影劑大，有機會將輸卵管中阻塞的物質沖刷下來，進而提升懷孕機率。

根據新英格蘭醫學雜誌研究顯示，使用水性顯影劑的受試者自然懷孕率大約是29%左右；而使用油性顯影劑的受試者，自然懷孕率會增加到38-39%，是有一定程度的提升。

●35歲以下還想拼自然懷孕 可嘗試油性顯影劑檢查

李俊逸醫師說明，因為精子跟卵子會在輸卵管裡相遇結合，倘若輸卵管阻塞不通便無法自然懷孕，因此，在進行不孕症療程前，會先安排子宮輸卵管攝影檢查確認子宮與輸卵管內是否有異物阻塞。

李俊逸醫師進一步說明，年紀在35歲以下的不孕症患者，若還想要使用自然懷孕的方式，可以嘗試在子宮輸卵管攝影檢查時，搭配使用油性顯影劑檢查，提升自然懷孕的機率；但若是超過35歲以上的不孕患者，由於可能有卵巢或是子宮其他不孕問題合併產生，則建議使用人工授孕或是試管嬰兒等方式，有效率的快速懷孕。

李俊逸醫師提醒，平常保持正常生活作息、規律運動，在身體健康的狀況下可穩定及提升精卵品質，若有疑似不孕症狀，記得趕快尋求專業醫師協助，早日圓滿生子美夢。（編輯梁惠明）

子宮輸卵管攝影配油性顯影劑 不孕女成功自然懷孕！(影音來源/健康醫療網提供)

(中時新聞網)